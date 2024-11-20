"Sorunların önüne geçmek için aile danışmanından yardım alınması" önerisi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi psikolojik danışman Esra Katar, aile danışmanlığının önemi ile ilgili açıklamada bulundu.

Katar, yaptığı yazılı açıklamada, mutlu çiftlerin birbirlerine sevgi ve hayranlıklarını dile getirdiğini, aynı değer ve yargılara sahip olduklarını, saygı ve güvene önem verdiklerini belirtti.

Bu çiftlerin birbirleri için gelişmeye gönüllü olduklarını, iletişim kurabildiklerini ve çözülemeyen sorunlarda uzman desteği almaktan çekinmediklerini anlatan Katar, "Mutlu ilişkilerde ortak alanlar ve aktiviteler kadar bireysel alanların da önemi büyük. Çiftlerin birlikte kaliteli zaman geçirmesi, romantizmi sürdürmesi, ilişkideki bağın güçlenmesini sağlar. Aynı zamanda bireysel alanların korunması da ilişkinin sürdürülebilirliği için gereklidir." ifadesini kullandı.

Mutlu çiftlerin de tartışma yaşadığına işaret eden Katar, "Tartışmalarda çiftlerin sorunu ekip olarak karşılarına alması ve birlikte çözüm üretmesi önemlidir. Bu süreç iyi yönetilmediğinde ilişkiler zarar görebilir. Bu tür durumlarda aile danışmanlarından yardım almak, geri dönüşü olmayan sorunların önüne geçmek açısından kritik bir adımdır." açıklamasında bulundu.