Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        "Sorunların önüne geçmek için aile danışmanından yardım alınması" önerisi

        Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi psikolojik danışman Esra Katar, aile danışmanlığının önemi ile ilgili açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 13:54 Güncelleme: 20.11.2024 - 13:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Sorunların önüne geçmek için aile danışmanından yardım alınması" önerisi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Samsun Temsilciliği Yönetim Kurulu Üyesi psikolojik danışman Esra Katar, aile danışmanlığının önemi ile ilgili açıklamada bulundu.

        Katar, yaptığı yazılı açıklamada, mutlu çiftlerin birbirlerine sevgi ve hayranlıklarını dile getirdiğini, aynı değer ve yargılara sahip olduklarını, saygı ve güvene önem verdiklerini belirtti.

        Bu çiftlerin birbirleri için gelişmeye gönüllü olduklarını, iletişim kurabildiklerini ve çözülemeyen sorunlarda uzman desteği almaktan çekinmediklerini anlatan Katar, "Mutlu ilişkilerde ortak alanlar ve aktiviteler kadar bireysel alanların da önemi büyük. Çiftlerin birlikte kaliteli zaman geçirmesi, romantizmi sürdürmesi, ilişkideki bağın güçlenmesini sağlar. Aynı zamanda bireysel alanların korunması da ilişkinin sürdürülebilirliği için gereklidir." ifadesini kullandı.

        Mutlu çiftlerin de tartışma yaşadığına işaret eden Katar, "Tartışmalarda çiftlerin sorunu ekip olarak karşılarına alması ve birlikte çözüm üretmesi önemlidir. Bu süreç iyi yönetilmediğinde ilişkiler zarar görebilir. Bu tür durumlarda aile danışmanlarından yardım almak, geri dönüşü olmayan sorunların önüne geçmek açısından kritik bir adımdır." açıklamasında bulundu.

        Aile danışmanlığının aile bireylerine iletişim becerileri kazandırmayı ve çatışmaları yapıcı şekilde çözmeyi hedeflediğini aktaran Katar, "Evlenmeyi düşünen çiftlerden boşanma sürecindeki ailelere kadar herkes bu hizmetten faydalanabilir. Evlilik öncesi çiftlerin birbirini daha iyi tanıması ve hazırlık yapması ya da boşanma sürecinde ortaya çıkabilecek problemlerin önlenmesi için aile danışmanlığı önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Havvanur ve Karakoç bebeğin ölümü soruldu!
        Havvanur ve Karakoç bebeğin ölümü soruldu!
        10 yılda 6 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi
        10 yılda 6 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Narin Güran cinayeti davası: İletişim Tespit Tutanağı'nda 4 dakika detayı
        Narin Güran cinayeti davası: İletişim Tespit Tutanağı'nda 4 dakika detayı
        Yunus'a dev zam!
        Yunus'a dev zam!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler

        Benzer Haberler

        Samsun'da anaokul ve ilkokul öğrencilerine diş sağlığı taraması yapıldı
        Samsun'da anaokul ve ilkokul öğrencilerine diş sağlığı taraması yapıldı
        Kendisine ait otomobille kaza yapan arkadaşını darbetti
        Kendisine ait otomobille kaza yapan arkadaşını darbetti
        Pazarlamacının minibüsünden hırsızlık yapan şüpheliye gözaltı
        Pazarlamacının minibüsünden hırsızlık yapan şüpheliye gözaltı
        Coğrafi işaretli "Vezirköprü Tahtaköprü kilimi"ni yaşatmak için çaba göster...
        Coğrafi işaretli "Vezirköprü Tahtaköprü kilimi"ni yaşatmak için çaba göster...
        Bafra'da lise öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Bafra'da lise öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Salıpazarı'nda imamlara uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
        Salıpazarı'nda imamlara uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi