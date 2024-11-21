Samsun'da bir aracın çarptığı kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir aracın çarptığı kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir aracın çarptığı kişi yaralandı.
Yaşar K. idaresindeki plakası belirlenemeyen SUV araç, Samsun-Ordu kara yolu Dörtyol mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Niyazi Ş'ye (79) çarptı.
Kazada yaralanan Niyazi Ş, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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