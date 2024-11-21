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        İzin gününde firari hükümlünün peşine düşen polis "ayın polisi" seçildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde, izin gününde kendi motosikletiyle firari hükümlüyü takip edip yakalanmasını sağlayan polis, "ayın polisi" seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 17:07 Güncelleme: 21.11.2024 - 17:54
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        İzin gününde firari hükümlünün peşine düşen polis "ayın polisi" seçildi
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde, izin gününde kendi motosikletiyle firari hükümlüyü takip edip yakalanmasını sağlayan polis, "ayın polisi" seçildi.

        Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Osman Akar, 20 Ekim'de istirahatli olduğu sırada Dr. Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören dayısını ziyaret etti.

        Hastane bahçesinde, yaklaşık bir yıldır aranan ve hakkında 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlünün taksiye bindiğini gören Akar, firariyi kendi motosikletiyle takip etti.

        Akar, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerine konumunu ve durumu bildirdi.

        Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, ticari taksiyi 100. Yıl Bulvarı Anneler Parkı yakınlarında durduruldu. Ekiplere sahte kimlik veren firari hükümlü, sorgusunun ardından emniyete götürüldü.

        İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, polis memur Akar'ı dikkatli, duyarlı ve başarılı çalışmalarıyla mesai arkadaşlarına örnek teşkil etmesinden dolayı 2024 Ekim ayının polisi seçti.

        Polis memurları Çetin Bulut, Recep Topçu, çarşı ve mahalle bekçileri Oktay Yetkin ve Kurtca Uyanık ile tekniker Ali Eren Gezer de mesai mefhumu gözetmeksizin gösterdikleri gayret ve disiplinli çalışmaları dolayısıyla ayın polisi seçildi.

        Ayın polisi seçilen personelin fotoğrafları, Emniyet Müdürlüğü binasının girişine asıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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