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        Araca saklanan uyuşturucu, "Tony"nin hassas burnundan kaçmadı

        Samsun'da bir araçta yapılan aramada, "Tony" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 13:57 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:00
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        Araca saklanan uyuşturucu, "Tony"nin hassas burnundan kaçmadı
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        Samsun'da bir araçta yapılan aramada, "Tony" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde takip edilen bir aracı durdurdu.

        Ekipler, "Tony" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla yaptıkları aramada, araca zulalanmış 700 gram sentetik uyuşturucu ile 25 gram eroin ele geçirdi.

        Operasyon kapsamında Y.K. (48) ve G.Ü. (44) gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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