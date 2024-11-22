Araca saklanan uyuşturucu, "Tony"nin hassas burnundan kaçmadı

Ekipler, "Tony" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla yaptıkları aramada, araca zulalanmış 700 gram sentetik uyuşturucu ile 25 gram eroin ele geçirdi.

Samsun'da bir araçta yapılan aramada, "Tony" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla uyuşturucu ele geçirildi.

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