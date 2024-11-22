Havza'da KADES ve kadına karşı şiddet bilgilendirmesi yapıldı

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Havza'da Kadın Acil Destek ( KADES) uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Havza Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelinden oluşan ekip, Kevser Camisi önünde açtıkları stant ile kadına karşı şiddet ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Ayvat, çalışmalar hakkında bilgi alarak, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için hazırlanan panoya imza attı.

Kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında yıl boyu çeşitli etkinlik ve çalışmaların devam ettiğini anlatan Ayvat , "Çalışmalara kadına şiddete sıfır tolerans ilkesiyle yön veriyoruz. Kadınların temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden ve bu haklara erişimlerini engelleyen her birey, insanlık suçu işlemekte. Toplumda bu bilinç oluşana ve kadına karşı şiddet sona erene kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.