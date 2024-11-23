Samsunspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u ağırlayacak

Samsun ekibinde sakatlığı devam eden Celil Yüksel ve kart cezalısı Youssef Ait Bennasser, Corendon Alanyaspor​​​​​​​ karşısında forma giyemeyecek.

Ligde yaptığı maçların 2'sini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Corendon Alanyaspor ise 10 puanla 17. sırada yer alıyor.

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