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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u ağırlayacak

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 10:17 Güncelleme: 23.11.2024 - 10:17
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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'u ağırlayacak
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        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

        Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Reeder Samsunspor, topladığı 25 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

        Ligde yaptığı maçların 2'sini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 5'ini kaybeden Corendon Alanyaspor ise 10 puanla 17. sırada yer alıyor.

        Samsun ekibinde sakatlığı devam eden Celil Yüksel ve kart cezalısı Youssef Ait Bennasser, Corendon Alanyaspor​​​​​​​ karşısında forma giyemeyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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