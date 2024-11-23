Havza'dan kutsal topraklara gidecekler uğurlandı

Umre yolcuları, yapılan konuşma ve duanın ardından aileleri ve sevenleri ile helalleşerek yola çıktı.

Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunmasının ardından şirket yetkilisi Hayrettin Şahin, umreye gideceklere yapacakları ibadet ve kurallar hakkında bilgi verdi.

Özel bir firmayla umreye gidecek 80 kişi için Kevser Camisi önünde uğurlama töreni düzenlendi.

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