Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'dan kutsal topraklara gidecekler uğurlandı

        Havza ilçesinden umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek kafile yolcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 15:35 Güncelleme: 23.11.2024 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Havza'dan kutsal topraklara gidecekler uğurlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Havza ilçesinden umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek kafile yolcu edildi.

        Özel bir firmayla umreye gidecek 80 kişi için Kevser Camisi önünde uğurlama töreni düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunmasının ardından şirket yetkilisi Hayrettin Şahin, umreye gideceklere yapacakları ibadet ve kurallar hakkında bilgi verdi.

        Şahin, "Allah tüm kardeşlerimizin niyetlerini kabul etsin, herkese kutsal mekanlara gitmeyi nasip etsin." dedi.

        Umre yolcuları, yapılan konuşma ve duanın ardından aileleri ve sevenleri ile helalleşerek yola çıktı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Kar, yağmur ve fırtına! 44 il için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        Sizin ‘Melek Sayınız’ kaç?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde Atakum'daki okullar 9...
        Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Kültür Şenliği'nde Atakum'daki okullar 9...
        Otomobil, boş araziye düşüp, takla attı; baba ile 2 oğlu yaralı
        Otomobil, boş araziye düşüp, takla attı; baba ile 2 oğlu yaralı
        Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın, öğretmenlerle buluştu
        Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın, öğretmenlerle buluştu
        Engelleri bir bir aşıp, öğretmen oldu
        Engelleri bir bir aşıp, öğretmen oldu
        Köpeklere eğitimi yaşam alanlarında vererek daha başarılı sonuçlara ulaşıyo...
        Köpeklere eğitimi yaşam alanlarında vererek daha başarılı sonuçlara ulaşıyo...
        Anahtar Parti Samsun için yeni yol haritasını açıklayacak
        Anahtar Parti Samsun için yeni yol haritasını açıklayacak