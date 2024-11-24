Samsun'un Yakakent ilçesinde kar yağışı etkili oldu
Samsun'un Yakakent ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Samsun'un Yakakent ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Kent genelinde görülen sağanak ilçenin yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Yakakent ilçesinin Uzunkız, Büyükkırık ve Sarıgöl mahallelerinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti.
Kar yağışı ile birlikte çam ormanları beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede kar yağışı devam ediyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.