Samsun'da kar yağışı elektrik kesintisine neden oldu

Samsun’un Asarcık ilçesinde, aşırı buzlanma ve kar yağışlarından dolayı elektrik kesintisi devam ediyor.

Asarcık İlçesinde dün gece saat 03.00’de meydana gelen elektrik kesintilerinin, kar yağışından dolayı ortaya çıkan iletken kırılmalarından kaynaklandığı ve 33 mahallesi olan ilçenin tamamında elektrik olmadığı öğrenildi.

Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, "Dün gece 03.00 sıralarında başlayan aşırı kar yağışı ve kötü hava şartlarından dolayı ilçemizde elektrik kesintisi yaşandı. Yaşanan olumsuzlar ve elektrik kesintisi ile ilgili ekipler şuanda sahada çalışıyor, elektrik verilmesi noktasında tüm yapılan çalışmaların takipçisiyiz. Yaşanan diğer olumsuzluklar için ekiplerimiz seferber. Şu ana kadar kapalı olan tüm yolları bizler açıktık. Ekipler halen yollarda çalışmalara devam ediyor.” ifadesini kullandı.

YEDAŞ Şebeke Yönetim Müdürü Barış Demir ise "Kötü hava şartları ve aşırı yağışlardan dolayı, Asarcık ilçesinde enerji veren üç ana hattan, üçü de aynı şekilde arıza yapıyor. Tel kopması ve direklerin yıkılmasından kaynaklı enerji verilemiyor. Bu ana hatlarda oluşan arızanın ikisi Kavak ilçesi, biride Tekkeköy ilçesinde yaşanıyor. Arazılar tespit edildi. Tadilatları şuan için yapılıyor, yaklaşık 1 saat içerisinde tekrar verilecek.” bilgisini verdi.