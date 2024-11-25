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        Vezirköprü muhtarları kahvaltıda bir araya geldi

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde muhtarlar kahvaltıda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 16:14 Güncelleme: 25.11.2024 - 16:27
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        Vezirköprü muhtarları kahvaltıda bir araya geldi
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde muhtarlar kahvaltıda bir araya geldi.

        Vezirköprü Muhtarlar Derneği Başkanı ve Karanar Mahallesi Muhtarı Halil Kılıç'ın ev sahipliğinde kahvaltı programı düzenlendi. Kanar, programda yaptığı konuşmada, ilçede kar ve yağmur yağışında kırsal mahallelerde elektrik kesintisi yaşandığını söyledi.

        Vezirköprü'nün kırsal mahallelerinde elektrik hatlarının ve altyapısının iyileştirilmesini istediklerini söyleyen Kanar, "Son yağan karla birlikte çok sayıda kırsal mahallelerimizde elektrik kesintisi yaşandı. Sorunların giderilmesi için yetkililerden destek bekliyoruz." dedi.

        AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu ise muhtarların devlet kurumu ile vatandaşlar arasında köprü olduğunu söyledi.

        Çamurcu, "Muhtarlar demokrasinin beşiğidir. Muhtarlarımızın vatandaşların sorunlarının çözülmesi için yaptıkları her taleplerine cevap vermemiz görevimizdir." diye konuştu.

        Vezirköprü Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun da muhtarların dilek ve istediklerini dinlediklerini ve sorunları çözmekten mutluluk duyacaklarını dile getirdi.

        Kahvaltı programına, Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Aslan Kaya ve muhtarlar katıldı.

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