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        Samsun'da UMKE ekibi, yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu

        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan hasta, UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:07
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        Samsun'da UMKE ekibi, yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu
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        Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan hasta, UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.

        Yoğun kar nedeniyle yolu kapanan kırsal Karayonca Mahallesi'nde göğüs ağrısı yaşayan Nuray Güneş'in yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        UMKE ekipleri, 30 kilometre katederek kadının evine ulaştı.

        Güneş'e ilk müdahaleyi yapan ekipler, UMKE aracıyla hastayı Ayvacık Devlet Hastanesine götürdü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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