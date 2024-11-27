Samsun'da UMKE ekibi, yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber oldu
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan hasta, UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallede mahsur kalan hasta, UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırıldı.
Yoğun kar nedeniyle yolu kapanan kırsal Karayonca Mahallesi'nde göğüs ağrısı yaşayan Nuray Güneş'in yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
UMKE ekipleri, 30 kilometre katederek kadının evine ulaştı.
Güneş'e ilk müdahaleyi yapan ekipler, UMKE aracıyla hastayı Ayvacık Devlet Hastanesine götürdü.
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