Samsunspor hedef yükseltti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, adım adım hedeflerini yükseltmeye başladıklarını söyledi.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, taraftarlara her zaman doğruları söylediğini belirtti.

Carlo Holse ve diğer oyunculara transfer teklifleri geldiğine işaret eden Yıldırım, "Bu teklifler bizi mutlu ediyor. Bu sayede doğru işler yaptığımızı görüyoruz. Gelelim Holse ve diğer oyuncularının transfer konusuna... Şunun bilinmesini istiyoruz, sezon sonuna kadar Holse ve diğer tüm önemli oyuncularımızın hiçbirini hiçbir yere vermiyoruz, bir yere gitme şansları yok. Rahat olun, her şey para değil." ifadelerini kullandı.