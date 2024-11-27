Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da lise öğrencileri dünya meselelerini masaya yatırdı

        Samsun'da lise öğrencileri, Model Birleşmiş Milletler (MUN) etkinliğinde yaklaşık 125 ülkenin temsilcilerini canlandırarak sorunlara çözümler aradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 14:02 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da lise öğrencileri dünya meselelerini masaya yatırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da lise öğrencileri, Model Birleşmiş Milletler (MUN) etkinliğinde yaklaşık 125 ülkenin temsilcilerini canlandırarak sorunlara çözümler aradı.

        Samsun Anadolu Lisesi (SAL) tarafından düzenlenen ve 200 öğrencinin katıldığı 3 gün süren Model Birleşmiş Milletler etkinliğinde 9-10-11. sınıf öğrencileri dünyada yaşanan güncel sorunları ve çözüm yollarını tartıştı.

        Okulun İngilizce öğretmenleri Arzu Gerçek Uzun, Aybanu Tandoğan ve Nuran Özay Demir'in proje koordinatörlüğünü yaptığı etkinliğe, Samsun Anadolu Lisesi dışında birçok farklı liseden öğrenci katıldı. Etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem de kendilerini geliştirdi.

        Proje koordinatörlerinden Nuran Özay Demir, yaptığı yazılı açıklamada, etkinlikte öğrencilerin dünya meseleleri hakkında konuştuğunu, temsil ettikleri ülkelerinin bakış açılarını savunmaya ve birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmaya çalıştığını belirtti.

        Demir, öğrencilerin dünyadaki uyuşturucu trafiği, insanlar üzerindeki maddi ve manevi etkileri, çocuk işçiliği, modern kölelik, İkinci Dünya Savaşı, Ukrayna ve Rusya Savaşı, Filistin İsrail Savaşı, erken yaşta evlilik, çevre ve sürdürülebilirlik gibi konuları masaya yatırdığını belirtti.

        Öğrencilerin etkinlikte farklı kazanımlar elde ettiğini aktaran Demir, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerin iletişim ve sunum becerilerini geliştirme, araştırma ve analiz yeteneği kazanma, liderlik ve takım çalışması, küresel sorunlara duyarlılık, diplomasi ve müzakere becerileri, uluslararası ilişkiler ve diplomasiye ilgi, zaman yönetimi ve organizasyon becerileri gelişti. Özetle, MUN etkinliği öğrencilere sadece akademik bilgi kazandırmakla kalmadı aynı zamanda kişisel gelişim, sosyal sorumluluk ve küresel sorunlara duyarlılık açısından da önemli bir katkı sağladı. Bu etkinlik, öğrencilerin dünya vatandaşları olarak yetişmesine yardımcı oldu."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        Havalar hissedilir şekilde ısınacak!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        25 yıl hapis cezası vardı! Cezaevinden kaçtı uyurken yakalandı!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Beşiktaş'ta art arda ayrılıklar!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Neşeli günler 9 hafta sürdü!
        Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!
        Mahalleyi havaya uçuracaktı! Ölümle biten deneme!
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Beyoğlu'nda polisi ensesinden bıçaklayan zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Cami imamına oklu saldırıda yeni gelişme!
        Jakobs'un alternatifi belli oldu!
        Jakobs'un alternatifi belli oldu!
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Erbil ile ilgili yeni karar
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Yurt dışından postayla gelen eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de eklenecek
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Kimyasal sıvı içti! Bebeğe mideden yemek borusu yaptılar
        Kimyasal sıvı içti! Bebeğe mideden yemek borusu yaptılar
        Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
        Belediyelere bağlı şirketlerin vergi ve SGK borcu idare payından kesilebilecek
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Sanık hemşire Ceren Kırım: Fırat Sarı'dan da maaş alıyordum!
        Peki Gazze ne olacak?
        Peki Gazze ne olacak?

        Benzer Haberler

        Salıpazarı'nda 7. Çocuk Kitap Günleri başladı
        Salıpazarı'nda 7. Çocuk Kitap Günleri başladı
        Samsunspor hedef yükseltti
        Samsunspor hedef yükseltti
        Rahatsızlanan kadını, UMKE hastaneye yetiştirdi
        Rahatsızlanan kadını, UMKE hastaneye yetiştirdi
        Yolu kapalı mahallede rahatsızlanan kadını, UMKE hastaneye yetiştirdi
        Yolu kapalı mahallede rahatsızlanan kadını, UMKE hastaneye yetiştirdi
        Hamsi atıklarından elde edilen biyogübre gül seralarında kullanılıyor
        Hamsi atıklarından elde edilen biyogübre gül seralarında kullanılıyor
        Samsun'da UMKE ekibi, yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber o...
        Samsun'da UMKE ekibi, yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber o...