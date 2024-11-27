LÖSEV çiftliklerinde üretilen mandalinalar kanser hastalarına umut oluyor
Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan çiftliğinde hiçbir katkı maddesi bulunmadan üretilen mandalinalar, kanser tedavisi gören hastalara dağıtılıyor.
Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan çiftliğinde hiçbir katkı maddesi bulunmadan üretilen mandalinalar, kanser tedavisi gören hastalara dağıtılıyor.
Samsun LÖSEV'den yapılan açıklamada, vakfa kayıtlı lösemi ve kanser tedavisi devam eden çocuklara, yetişkin kanser hastalara yetiştirilen mandalinaların ulaştırıldığı belirtildi.
Mandalinaların LÖSEV şubelerinden satışının da yapıldığı aktarılan açıklamada, satıştan elde edilen gelirle lösemi ve kanser tedavisi gören çocukların tedavi ve eğitim masraflarına katkı sağlandığı vurgulandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen LÖSEV Başkanı Üstün Ezer, lösemi ve kanserin tedavi edilebildiği gibi önlenebilen bir hastalık olduğuna dikkati çekti.
LÖSEV olarak topluma örnek olmak ve çözüm önerileri sunmak istediklerini anlatan Ezer, şunları kaydetti:
"Çığ gibi artan lösemi ve kanser hastalıklarının nedenlerinden biri de kanserojen dolu sağlıksız beslenme. Tüketilen gıdalardaki tarım ilacı kalıntıları, mandalina gibi ürünlerde renginin sarartılması ya da kırmızı olması için kullanılan zehirli etilen gazı, üzerine sürülen parafin gibi kimyasalların hepsi kansere yol açabiliyor. Bu yüzden tarla ve çiftliklerimizde doğal gıda ve hayvancılık yaparak kendimiz üretiyor, sağlıklı gıdalar sunuyoruz. Dünya açlıkla savaşırken biz üreterek kazanacağız. Kanserle mücadelede önleyici adımlar ve sağlıklı beslenme en az ilaçlar kadar önem taşıyor. LÖSEV’in doğal satsuma mandalinaları gibi sağlıklı ve doğal besinlerin tüketimi, özellikle güçlü bir antioksidan ve C vitamini kaynağı olarak sağlık için büyük fayda sağlıyor."
LÖSEV çiftliklerinde üretilen mandalinadan almak isteyenler, "https://www.lsvdukkan.com" adresinden temin edebilir.
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