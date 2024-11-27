Samsun'da "Çocuklar için Felsefe Atölyesi" etkinliği gerçekleştiriliyor

Başlangıçta 8 haftalık program olarak planlanan atölye, çocuk ve velilerden gelen yoğun talep üzerine süresiz olarak devam ediyor.

Çocuklar, atölyede sosyal iletişim, dinleme, ifade becerileri ve saygı gibi temel değerleri öğrenirken, bilgiyi üreten bireyler haline geliyor.

Ahlak, bilgi, sanat, varlık ve siyaset felsefesi gibi konular, uygun şekilde ele alınarak çocuklarca tartışılıyor.

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün desteklediği "Etkin Kütüphane Projesi" kapsamında ocak ayında başlatılan atölye çalışmaları, eğitim uzmanı ve sınıf dışı öğretmen Esma Asan liderliğinde yürütülüyor.

Samsun'da Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde uygulanan Çocuklar için Felsefe Atölyesi, çocukların merak ve sorgulama yetilerini geliştiriyor.

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