Samsun'da kitap ve defter atıkları geri dönüştürülüyor

Samsun'da "Kitap ve Defter Atıklarının Yönetimi" konulu toplantıda atıkların geri dönüşüme kazandırılması için yapılan çalışmalar görüşüldü.

Vali Yardımcısı Kemal Yıldız başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve paydaş kurum yetkililerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen "Kitap ve Defter Atıklarının Yönetimi" toplantısında kitap ve defter atıklarının geri dönüşümünün sağlanması, çevre bilincinin ve farkındalığının oluşturulması, sıfır atık hedeflerine katkı sağlanması, paydaş iş birliğinin güçlendirilmesi, ekonomik ve çevresel katkılar sağlanması, atık kitap ve defterlerle ilgili yürütülen çalışmalar değerlendirildi.