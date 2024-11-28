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        Samsun'un bir araçta 2 radar tespit cihazı ve kurusıkı tabanca bulundu

        Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta 2 radar tespit cihazı ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 14:19 Güncelleme: 28.11.2024 - 14:20
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        Samsun'un bir araçta 2 radar tespit cihazı ve kurusıkı tabanca bulundu
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta 2 radar tespit cihazı ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen narko alan uygulamasında bir araçta arama yapıldı.

        Aramada 2 radar tespit cihazı ile kurusıkı tabanca bulundu.

        Emniyet, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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