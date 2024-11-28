Çarşamba'da "Maarif'etli Minikler Projesi"nin açılışı yapıldı

Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitim Programı kapsamında hazırlanan "Maarif'etli Minikler Projesi"nin açılışı yapıldı.

Projenin başlaması dolayısıyla Çarşamba Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turgay Ekşi ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.