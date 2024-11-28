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        Çarşamba'da "Maarif'etli Minikler Projesi"nin açılışı yapıldı

        Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitim Programı kapsamında hazırlanan "Maarif'etli Minikler Projesi"nin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:20 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:22
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        Çarşamba'da "Maarif'etli Minikler Projesi"nin açılışı yapıldı
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        Çarşamba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Eğitim Programı kapsamında hazırlanan "Maarif'etli Minikler Projesi"nin açılışı yapıldı.

        Projenin başlaması dolayısıyla Çarşamba Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bedir ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turgay Ekşi ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Salonda kurulan 6 fen istasyonunda minik öğrenciler hem eğlendi hem de fen konusunda bilgi edindi.

        Çarşamba'da Kredi ve Yurtlar Kurumunun bulunduğu yurtlarda kalan üniversite öğrencileri de minik çocukları yüz boyama etkinliği yaparak eğlendirdi.

        Proje sorumlusu Çarşamba Nene Hatun Anaokulu Müdürü Deniz Burcu Aykaç, "Maarif'etli Minikler Projesi"nin Maarif Eğitim Programı'nı sahada tanıtmak için yaptıklarını belirterek, tüm istasyonların fen becerilerini desteklediğini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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