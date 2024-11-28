Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra'da sınavlara hazırlanan öğrencilere ikramda bulunuldu

        Samsun'un Bafra ilçesinde LGS, YKS ve KPSS'ye hazırlanan öğrencilere kavurma ve pilav ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 17:01 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra'da sınavlara hazırlanan öğrencilere ikramda bulunuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde LGS, YKS ve KPSS'ye hazırlanan öğrencilere kavurma ve pilav ikram edildi.

        Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, yaptığı açıklamada, kütüphanelerinde ders çalışan gençler bulunduğunu belirtti.

        LGS, YKS ve KPSS'ye hazırlanan gençlerin yanı sıra üniversite öğrencilerinin de derslerine kütüphanelerinde çalıştığını anlatan Erdoğan, "Biz de bu güzel ortamda ders çalışan gençlere ara ara ikramlarda bulunuyoruz. Bugün kavurmalı pilav ve ayran ikramımız vardı. İkram konusunda bizlere destek olan Bafra Belediye Başkanımız Sayın Hamit Kılıç'a teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor"
        "Uzman personelimiz bunun sahte olduğunu hemen anlıyor"
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        Uçum: Bu eski tarzda ya da yeni versiyonda bir çözüm süreci değil
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        Polatlara yeni 7 iddianame!
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        İstanbul'da sahte döviz operasyonu!
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Bakanlık, inceleme başlattı
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        TCMB ve TBB'den 'sahte dolar' açıklaması
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Kanser olan annesini döverek öldürdü!
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Sahte doların yazılım güncellemesi neden uzun sürüyor?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Fenerbahçe, Prag deplasmanına çıkacak
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
        Profesörü uzun namlulu silahlarla gasp ettiler!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        İkisi de başlarından vurulmuş! Sahilde çifte vahşet!
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Beşiktaş'ta tarihi 15 saatin perde arkası
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!

        Benzer Haberler

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde "İletişimde Kurumsallık" paneli düzenlendi
        Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde "İletişimde Kurumsallık" paneli düzenlendi
        Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Samsun'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Samsunspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Bodrum FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Çarşamba'da "Maarif'etli Minikler Projesi"nin açılışı yapıldı
        Çarşamba'da "Maarif'etli Minikler Projesi"nin açılışı yapıldı
        Samsun Valiliğinden "19 yaşındaki kızın tehdit edildiği" iddiasıyla ilgili...
        Samsun Valiliğinden "19 yaşındaki kızın tehdit edildiği" iddiasıyla ilgili...
        Samsun'un bir araçta 2 radar tespit cihazı ve kurusıkı tabanca bulundu
        Samsun'un bir araçta 2 radar tespit cihazı ve kurusıkı tabanca bulundu