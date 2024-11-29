Samsun'da "Çocuk Hakları Bağlamında Çocuk İşçiliği Sempozyumu" düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü iş birliğince, "Çocuk Hakları Bağlamında Çocuk İşçiliği Sempozyumu" düzenlendi.

Her yıl düzenlemesi planlanan sempozyumunun bu yıl ki teması, "Çocuk Hakları Bağlamında Çocuk İşçiliği" olarak belirlendi.

Sempozyumda bu kapsamda çocuk işçiliğinin nedenleri, çocukların karşılaştığı psikososyal ve ekonomik zorluklar, bu sorunlara yönelik sosyal politikalar ve uygulamalar ele alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim ve Yayın Daire Başkanı Hüseyin Kaya, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumdaki konuşmasında, Bakanlık olarak çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda gerekli mücadeleyi yaptıklarını söyledi.

Her türden çocuk işçiliğine karşı olduklarını vurgulayan Kaya, "Bakanlık olarak temel düşüncemiz, çocukların olması gereken yer oyun alanı ve okul sıraları. Aynı zamanda aile sıcaklığı. Bunun dışında çocuğun bedeninin istismar edilmesine her şekilde karşıyız. 'Çocuklarımız geleceğimiz, yarınlarımız' diyoruz. Çocukların bedeninin işçi olarak kullanılması ve onlar üzerinden rant edilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez bir mevzu." dedi.

Kaya, ihmal ve istismara uğramış çocukları geleceğe hazırlamada koruma altına aldıklarını, 1185 çocuk evi ve 185 Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi ile çocuk evleri sitesinde himaye edip geleceğe hazırladıklarını aktardı. Bakanlıkta görev alacak üniversite öğrencilerine tavsiyede bulunan Kaya, şunları kaydetti: "Önemli olan olayları değerlendirme noktası. Sizler de günü geldiğinde, mesleğe atıldığınızda bir çocuk, kadın size geldiğinde veya sosyal hizmet uzmanı olarak sahaya çıktığınızda, hane ziyareti yaptığınızda aileleri değerlendirirken, ailenin yaşamış olduğu sorun ve ruh hali üzerinden değerlendirmenizi istirham ediyorum. Alandayken kişileri değerlendirirken en önemli temel referans, adalet duygusunu kaybetmemeniz. Pasta bile dağıtırken pastayı dilimlediğinizde hepsini eşit dağıtmalısınız. Bir kadının sorununu dinlediğinizde kadının yaşamış olduğu travma açısından değerlendirmenizi istirham ediyorum. Bakanlık olarak 86 milyonun tamamına aynı sevgiyle ve aynı içtenlikle yaklaşmaya çalışıyoruz."

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz ise çocuk işçiliğinin tarih boyunca tartışılan bir konu olduğuna dikkati çekerek, "1989'da Birleşmiş Milletler, çocuk hakları ile ilgili bir düzenlemeye gitmiştir. Bu, 1989 öncesinde bununla ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmadığını da bizlere gösteriyor. Bu olguyla birlikte sürece baktığımız zaman ülkemizde, coğrafyamızda, çocuk işçiliği konusunda birer realitenin olduğunu görüyoruz. Aileler genelde ekonomik olarak aileye katkı verebilmesi açısından bu tarz durumları destekleyebiliyor. Bu bazen sürekli, bazen mevsimsel olabiliyor. Bu sempozyumun bu anlamda, bu olguyu daha iyi ifade etmek, çözüm önerileriyle geleceğimize ışık tutabilecek nitelikte olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.