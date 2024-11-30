Vezirköprü'de muhtarlar, Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Gül ile bir araya geldi
Vezirköprü ilçesinde merkez mahalle muhtarları, Kaymakam Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül ile bir araya geldi.
Vezirköprü ilçesinde merkez mahalle muhtarları, Kaymakam Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül ile bir araya geldi.
İlçedeki bir tesiste düzenlenen yemek programına Kaymakam Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül ile ilçe merkezindeki mahalle muhtarları katıldı.
Programda muhtarlar, mahallelerinde yaşanan sorunları Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Gül'e iletti, fikir alışverişinde bulunuldu.
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