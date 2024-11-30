Vezirköprü'de muhtarlar, Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Gül ile bir araya geldi Vezirköprü ilçesinde merkez mahalle muhtarları, Kaymakam Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansı Giriş: 30.11.2024 - 20:43 Güncelleme: 30.11.2024 - 20:45 facebook

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