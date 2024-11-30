Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü'de muhtarlar, Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Gül ile bir araya geldi

        Vezirköprü ilçesinde merkez mahalle muhtarları, Kaymakam Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 20:43 Güncelleme: 30.11.2024 - 20:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü'de muhtarlar, Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Gül ile bir araya geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Vezirköprü ilçesinde merkez mahalle muhtarları, Kaymakam Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül ile bir araya geldi.

        İlçedeki bir tesiste düzenlenen yemek programına Kaymakam Özgür Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gül ile ilçe merkezindeki mahalle muhtarları katıldı.

        Programda muhtarlar, mahallelerinde yaşanan sorunları Kaymakam Kaya ve Belediye Başkanı Gül'e iletti, fikir alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Halep'te çatışmalar sürüyor: Son durum ne?
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Beşiktaş, Van Bronckhorst ile yolları ayırdı!
        Çok az yağış daha fazla güneş!
        Çok az yağış daha fazla güneş!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Tüm benliğimizi taşın altına koyduk"
        "Tüm benliğimizi taşın altına koyduk"
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Amerikan Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Bozkurt hayatını kaybetti
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Fabrika yangınında 3 can kaybı!
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Suriye İç Savaşı'nın en kritik cephesi: Halep
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        Nişanlanan eski erkek arkadaşını öldürdü!
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Kız meselesi katliamı! 3 genci öldüren zanlı konuştu!
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Samet Aybaba'dan çok çarpıcı açıklamalar
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Kedilerin deve ve zürafalar ile ortak noktası ne?
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Halep'teki çatışmaların Türkiye'deki yankıları
        Icardi mahkemeye çıktı
        Icardi mahkemeye çıktı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Tahsilat ve ödeme limitleri artırıldı
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Elon Musk ne yapmaya çalışıyor?
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Kimchi'nin şaşırtan faydaları!
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Sinema tarihinin en iyi 5 mafya filmi
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Filtredeki fikir ayrılıkları konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Samsunspor-Bodrum FK maçının ardından
        Samsunspor-Bodrum FK maçının ardından
        Samsunspor – Bodrum FK maçının ardından
        Samsunspor – Bodrum FK maçının ardından
        Samsunspor-Bodrum FK maçının ardından
        Samsunspor-Bodrum FK maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Samsunspor - Bodrum FK: 4 - 0
        Samsunspor - Bodrum FK: 4 - 0
        Samsun'da 6 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Samsun'da 6 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı