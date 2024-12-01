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        Ondokuz Mayıs Üniversitesinin köpekli arama kurtarma takımı olası afetlere eğitimlerle hazırlanıyor

        VEYSEL ALTUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) gönüllü öğrencilerden oluşan köpekli arama kurtarma takımı, olası afetlere eğitimlerle hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 11:06 Güncelleme: 01.12.2024 - 11:24
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        Ondokuz Mayıs Üniversitesinin köpekli arama kurtarma takımı olası afetlere eğitimlerle hazırlanıyor
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        VEYSEL ALTUN - Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) gönüllü öğrencilerden oluşan köpekli arama kurtarma takımı, olası afetlere eğitimlerle hazırlanıyor.

        OMÜ Arama Kurtarma Takımı, afetzedelere yardımcı olmak amacıyla Samsun AFAD İl Müdürlüğünde aldıkları eğitimin ardından 2021 yılında oluşturuldu, ardından AFAD tarafından akredite edildi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde görev alan arama kurtarma takımı, eğitimlerini belirli periyotlarla sürdürüyor.

        Takımın lideri Uğur Güngör, AA muhabirine, öncelikli hedeflerinin üniversitede öğrenim gören öğrencileri AFAD gönüllüsü olarak yetiştirmek olduğunu söyledi.

        Gönüllülük esasına dayanan ekiplerinde 27 kişinin bulunduğunu belirten Güngör, "Ülkemiz bir afet bölgesi, dolayısıyla bilinçli bir toplum oluşturmak adına üniversitede bu ekibi kurduk. Üniversitemiz arama kurtarma konusuna önem veriyor. Öğrencilerimizin ve toplumun afete karşı bilinçli olması için bize destekleri son derece büyük." ifadelerini kullandı.

        Güngör, Kahramanmaraş merkezli geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından yola çıkarak Elbistan ilçesinde arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını anımsattı.

        OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünde yüksek lisans yapan Yıldıray Ortahisar ise dağcılıkla ilgilendiği için arama kurtarma ekibine dahil olduğunu dile getirdi.

        Daha sonra köpek eğitmenliğine ilgi gösterdiğini belirten Ortahisar, "Köpek eğitimi ortalama 1,5 yıl sürüyor. Çalışmalarımızın neticesinde katıldığımız sınavda köpeğimle beraber sınavı geçtik." dedi.

        Ortahisar, afetlerin ne zaman olacağının bilinemediğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

        "Deprem bölgesinde görev aldık, ekibimiz için zorlu bir süreçti. Elimizden geldiğince orada bulunan insanların yardımına koşmaya çalıştık, kurtarma çalışmalarında bulunduk. Bu süreç bizim ve ekibimiz için çok tecrübe kazandıran, aynı zamanda deprem, afet durumunun bize nasıl yansıdığını, bu durumlarda ne yapılması gerektiğini gösteren acı ama etkili bir süreç oldu."

        - "Bilinç çok önemli fakat eğitimle taçlandırılması gerekiyor"

        Ekip üyesi ve Eğitim Fakültesi öğrencisi Mehmet Efe de Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremine Hatay'da yakalandığını, kendisinin de bir afetzede olduğunu belirtti.

        Takım arkadaşlarıyla gerekli eğitimleri aldığını dile getiren Efe, "Halen eğitim almaya devam ediyoruz. Bilinç çok önemli fakat eğitimle taçlandırılması gerekiyor. Ne kadar bilinçli olursanız olun afette görev almak istiyorsanız, belli düzeyde eğitiminiz olması gerekiyor." diye konuştu.

        Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü öğrencisi Şule Akkuzu da Kahramanmaraş merkezli depremlerden çok etkilendiği için arama kurtarma ekibine katılmaya karar verdiğini anlatarak, "Birilerine yardım ediyor olmak, depremden etkilenen insanlara yardımcı olmak gerçekten gurur verici." ifadelerini kullandı.

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