Samsun'da 1 milyon 290 bin makaron ele geçirildi

Depoda arama yapan ekipler, 1 milyon 290 bin gümrük kaçağı boş makaron, 3 bin 800 kesilmiş TAPDK bandrolü, 44 elektronik sigara ile 52 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.

Samsun'da 1 milyon 290 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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