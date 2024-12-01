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        Samsun'da 1 milyon 290 bin makaron ele geçirildi

        Samsun'da 1 milyon 290 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 22:24 Güncelleme: 01.12.2024 - 22:24
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        Samsun'da 1 milyon 290 bin makaron ele geçirildi
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        Samsun'da 1 milyon 290 bin gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.

        Depoda arama yapan ekipler, 1 milyon 290 bin gümrük kaçağı boş makaron, 3 bin 800 kesilmiş TAPDK bandrolü, 44 elektronik sigara ile 52 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan E.M. ve M.L. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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