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        Alaçam Belediye Başkanı Özdemir, özel öğrencilerini ağırladı

        Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencileri misafir etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 15:15 Güncelleme: 03.12.2024 - 15:19
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        Alaçam Belediye Başkanı Özdemir, özel öğrencilerini ağırladı
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        Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel eğitim sınıflarında öğrenim gören öğrencileri misafir etti.

        Özel gereksinimli öğrencilerle sohbet eden Özdemir, ardından öğrencilere hediyeler verdi.

        Özdemir, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel eğitim öğrencilerimizle bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Belediyemizce yapılan ve yapılacak projelerle engelli bireylerimizin sadece bugün değil, daima yanında olacağız." dedi.

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