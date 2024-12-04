Bafra'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Alparslan Türkeş Parkı Belediye Sosyal Tesisleri'ndeki programda yaptığı konuşmada, özellikle engelli bireylerle kadınlar ve çocukların yaşadıkları sıkıntısını kolaylıkla aşabilmesinin bir ülke için medeniyet göstergesi olduğunu söyledi.

Daima yanlarında olduklarını göstermek ve sorunları çözmek için gayret göstereceklerini dile getiren Altınpınar, "Kaymakamlığımızın herhangi biriminde özel gereksinimli vatandaşlarımız öncelik sağlayabilir. Bu hususta yaşadığınız sorununuz olursa doğrudan lütfen bana gelin. Engellilerimizin hareket sorunu ile ilgili Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz gerekli tedbirleri aldı, bu durumla ile ilgili sıkıntı yaşanırsa benimle görüşülebilirler." dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise hayatla barışık olunursa engellerin ortadan kalktığını vurgulayarak, "Toplumda her zaman karşılaşıyoruz. Ortopedik engeli olmayan ya da hiçbir engeli görünmeyen kişiler sorunla karşılaşabiliyor. Önemli olan insanlarla barışık olmak, toplumla barışık olmak. Her zaman kendimizi engelli bir aday olarak görüyoruz. Yarına kimsenin garantisi yok. Bizler sizlerle beraberiz, Engelli Koordinasyon Merkezinde yaptığımız faaliyetler bunları sizlere gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Belediye Meclisinde bir parkla ilgili imar değişikliği yaptıklarını anlatan Kılıç, "Burada Otizmli Derneği için bir yer kuracağız. Parktan otizmli çocuklarımız faydalanmış olacak hem de otizmli ailelerimiz o bina çatısı altında toplanacak. Peşinden görme engellilerimiz ile ortopedik engellilerimiz için dernek yerini kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız. Perşembe günü olan meclis toplantısında otizmle ilgi çalışmaları sunacağız." diye konuştu.