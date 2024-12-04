Samsun'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 13 zanlı yakalandı

Adreslerde arama yapan ekipler, 18 şişe gümrük kaçağı içki, 700 paket sigara, 10 cep telefonu, 42 telefon aksesuarı ile ruhsatsız tabanca, 94 tabanca fişeği, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve muşta ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen adreslere kaçak ve sahte içki operasyonu düzenledi.

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