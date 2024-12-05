Samsun'da otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü

Halim Bekiroğlu'nun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Bekiroğlu'nun babası olduğu öğrenildi.​​​​​​​ OMÜ'den de baş sağlığı mesajı yayımlandı.

Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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