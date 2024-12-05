Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çarşamba JASAT ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucu Z.H.T'nin (62) evine operasyon düzenlendi.

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