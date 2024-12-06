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        AK Parti Vezirköprü Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Yanğa seçildi

        AK Parti Vezirköprü Kadın Kolları Başkanlığı 7. Olağan kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 20:18 Güncelleme: 06.12.2024 - 20:20
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        AK Parti Vezirköprü Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Yanğa seçildi
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        AK Parti Vezirköprü Kadın Kolları Başkanlığı 7. Olağan kongresi gerçekleştirildi.

        Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye mevcut başkan Emine Yanğa, tek aday olarak katıldı.

        Yanğa, kullanılan tüm oyları alarak yeniden başkanlığa seçildi.

        Yanğa, "Biz kadınlar olarak başaramayacağımız şey yok. İlçe başkanımızla, belediye başkanımızla elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bizlerden yardımlarını esirgemedikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

        Yönetim kurulu ise Merve Öntürk, Nurgül Çoban, Cemile Saraçoğlu, Nurten Kastarcı, Medine Kurt, Emine Yağız, Şeydanur Karaman, Şeyma Mercan, Semiha Öksüzoğlu, İmran Cansız, Güldane Çatal, Emine Arslan, Esra Gazi , Türkan Kaygusuz, Fatma Yıldız, Hatice Yılmaz, Yeter Daslak, Meryem Çoban, Yasemin Berçin'den oluştu.

        Kongreye Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, İl Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Dağdemir Muslu, AK Parti İlçe Başkanı Ali Faik Çamurcu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Yiğit ile partililer katıldı.

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