AK Parti Vezirköprü Kadın Kolları Başkanlığına yeniden Yanğa seçildi

Yanğa, "Biz kadınlar olarak başaramayacağımız şey yok. İlçe başkanımızla, belediye başkanımızla elimizden geldiğince çalışıyoruz. Bizlerden yardımlarını esirgemedikleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan kongreye mevcut başkan Emine Yanğa, tek aday olarak katıldı.

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