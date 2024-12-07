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        Alaçam Kaymakamı Kayabaşı ve Belediye Başkanı Özdemir yatırım çalışmalarını inceledi

        AlaçamKaymakamı Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, ilçede yürütülen yatırımlarla ilgili çalışmaları inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 10:49 Güncelleme: 07.12.2024 - 10:50
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        Alaçam Kaymakamı Kayabaşı ve Belediye Başkanı Özdemir yatırım çalışmalarını inceledi
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        AlaçamKaymakamı Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, ilçede yürütülen yatırımlarla ilgili çalışmaları inceledi.

        Kaymakam Kayabaşı ve Belediye Başkanı Özdemir, ilçede yapımı devam eden 50 yataklı hastane inşaatı ve bocce kapalı spor salonu inşaatında incelemede bulundu.

        Kayabaşı ve Özdemir, projelerin yapım süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri

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