Alaçam Kaymakamı Kayabaşı ve Belediye Başkanı Özdemir yatırım çalışmalarını inceledi
AlaçamKaymakamı Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, ilçede yürütülen yatırımlarla ilgili çalışmaları inceledi.
AlaçamKaymakamı Fatih Kayabaşı ve Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, ilçede yürütülen yatırımlarla ilgili çalışmaları inceledi.
Kaymakam Kayabaşı ve Belediye Başkanı Özdemir, ilçede yapımı devam eden 50 yataklı hastane inşaatı ve bocce kapalı spor salonu inşaatında incelemede bulundu.
Kayabaşı ve Özdemir, projelerin yapım süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
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