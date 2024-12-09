Samsun'da tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
F.T. (34) yönetimindeki 55 AFH 025 plakalı otomobil, Aktekke Mahallesi Bafra Organize Sanayi Bölgesi yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki M.D. (27) ve S.C. (28) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince yaralılar Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.