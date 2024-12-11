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        Samsun'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 00:12 Güncelleme: 11.12.2024 - 00:24
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        Samsun'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Seyit A. (22) yönetimindeki 55 AKU 251 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Yakıntaş Mahallesi Kazan Dere mevkisinde istinat duvarına çarptıktan sonra devrildi.

        Kazada aracın motoru yerinden çıkarak hendeğe düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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