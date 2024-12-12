AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanlığına Sena Deniz seçildi

Yönetim kurulu ise Fidannur Gültekin, Melike Taytakoğlu, Emine Pehlivan, Yeliz Erken, Sibel Cansız, Gülper Demirci, Fahriye Yarar, Esen Karaca, Rukiye Güngör, Gülay Koçoğlu, Nurten Sadıkoğlu, Saliha Kurt, Selda Güneş ve Nurgül Tezcan'dan oluştu.

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