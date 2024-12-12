AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanlığına Sena Deniz seçildi
AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanlığına Sena Deniz getirildi.
AK Parti Havza Kadın Kolları Başkanlığına Sena Deniz getirildi.
Havza Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Ümran Uğurlu, yeniden aday olmadı.
Tek liste ile gidilen genel kurulda kullanılan oyların tamamını alan Deniz, başkanlığa seçildi.
Yönetim kurulu ise Fidannur Gültekin, Melike Taytakoğlu, Emine Pehlivan, Yeliz Erken, Sibel Cansız, Gülper Demirci, Fahriye Yarar, Esen Karaca, Rukiye Güngör, Gülay Koçoğlu, Nurten Sadıkoğlu, Saliha Kurt, Selda Güneş ve Nurgül Tezcan'dan oluştu.
AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen, eski başkan Ümran Uğurlu'ya plaket verdi.
Genel kurula Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, AK Parti Kadın Kolları Genel Merkez MKYK Üyesi Münira Ayvacı Gözütok, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Dağdemir Muslu ile partililer katıldı.
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