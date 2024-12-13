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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 09:28 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:31
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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

        S.K. (22) yönetimindeki 26 TP 466 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Küçükkavakpınar Mahallesi İkiztepe mevkisinde S.Y'nin (47) kullandığı 55 AE 040 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 26 TP 466 plakalı otomobilde bulunan E.B. (15) Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan sürücülerden S.K'ye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira para cezası kesildiği ve ehliyetine 6 ay el konulduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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