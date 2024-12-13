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        Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 2 metreye ulaştı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 14:14 Güncelleme: 13.12.2024 - 14:14
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        Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 2 metreye ulaştı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde kuvvetli rüzgar etkili oldu.

        Kentte dünden bu yana etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde yüksekliği 2 metreye ulaşan dalgalar oluştu.

        Elverişsiz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar da barınaklarda bekliyor.

        Yakakent Belediyesi, dalgaların kıyıya ulaşması nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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