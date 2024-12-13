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        Samsun'da kursu başarıyla tamamlayan 20 polis memuru gemi adamı sertifikası aldı

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Dönem Gemi Adamı Kursu'nu başarıyla tamamlayan 20 polis memuru, gemi adamı sertifikası aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 19:27 Güncelleme: 13.12.2024 - 19:27
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        Samsun'da kursu başarıyla tamamlayan 20 polis memuru gemi adamı sertifikası aldı
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        Samsun Emniyet Müdürlüğü Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Dönem Gemi Adamı Kursu'nu başarıyla tamamlayan 20 polis memuru, gemi adamı sertifikası aldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Dönem Gemi Adamı Kursu'nun kapanış töreni İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.

        Kursu başarıyla tamamlayan 20 polis memuru gemi adamı, Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü personeli tarafından verilen yoğun ve zorlu eğitimle Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliğinde görev yapmaya hazır hale getirildi.

        İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, törendeki konuşmasında, denizlerin Türkiye için stratejik önemine dikkati çekerek, mavi vatanın korunmasının tarihi bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

        Gelişen dünya düzeninde denizlerin sadece ticaretin değil, aynı zamanda güvenliğin de kritik unsuru haline geldiğini belirten Arıbaş, "Türk Emniyet Teşkilatı olarak karada olduğu gibi denizlerde de güçlü şekilde varlık göstermeye devam ediyoruz. Bugün sertifika alan arkadaşlarımız, mavi vatanımızı koruma noktasında önemli birer nefer olacaktır." ifadelerini kullandı.

        Kursiyerlerin azmini ve kararlılığını takdir eden Arıbaş, "Bu sertifikalar, Türk milletine ve mavi vatanımıza olan sadakatinizin bir nişanesidir. Sizler, denizlerdeki huzurun ve güvenliğin teminatı olacaksınız. Mavi vatan sadece bir coğrafi kavram değil, aynı zamanda bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin simgesidir." açıklamasında bulundu.

        Kurs ve tören, sertifikaların İl Emniyet Müdürü Arıbaş tarafından kursiyerlere verilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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