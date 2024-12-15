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        Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 22:12 Güncelleme: 15.12.2024 - 22:18
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        Samsun'da iki aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        T.C'nin (53) kullandığı 55 BC 078 plakalı otomobil, Samsun Sinop Karayolu Lengerli Kavşağı'nda, Ö.F.K. (66) yönetimindeki 16 ES 027 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü T.C. ile eşi K.C. (53), ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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