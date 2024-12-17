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        Vezirköprü Belediyesi sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başladı

        Vezirköprü Belediyesi, sokak sağlıklaştırması ve güzelleştirme çerçevesinde çalışmalara başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 13:16 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:23
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        Vezirköprü Belediyesi sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başladı
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        Vezirköprü Belediyesi, sokak sağlıklaştırması ve güzelleştirme çerçevesinde çalışmalara başladı.

        Belediye ekipleri ilk olarak 110. Sokak'ta çalışmalara start verdi.

        Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, ilçeye değer katacak çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, "Planladığımız gibi 110. Sokak'ta sağlıklaştırma ve güzelleştirme çalışmalarımızı başlattık. İnşallah bittiğinde bölgemize örnek gösterilecek, güzel bir sokak kazandıracağız." dedi.

        Galeri
        Galeri

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