Vezirköprü Belediyesi sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başladı

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, ilçeye değer katacak çalışmalar sürdürdüklerini belirterek, "Planladığımız gibi 110. Sokak'ta sağlıklaştırma ve güzelleştirme çalışmalarımızı başlattık. İnşallah bittiğinde bölgemize örnek gösterilecek, güzel bir sokak kazandıracağız." dedi.

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