Bafra'da ÇKS kayıtları devam ediyor

Sarıca, ilçede 350 bin dekarı ovada, 350 bin civarındaki bölümü de kırsalda ekilen arazi bulunduğunu kaydetti.

Bugüne kadar 6 binin üzerinde çiftçinin kayıt yaptırdığını belirten Sarıca, "Kayıtların yüzde 75'i tamamlandı. 2024 yılının son gününe kadar kayıtlar devam edecek." dedi.

Bafra Ziraat Odası Genel Sekreteri İbrahim Sarıca, 2025 üretim yılı için ÇKS başvurularının 1 Eylül'de başladığını ve 31 Aralık'ta sona ereceğini söyledi.

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