Samsun'da berberi darbeden şüpheli tutuklandı

Başından yaralanan ve ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.A, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, Çetinkaya Mahallesi'nde C.A'ya (65) ait berber dükkanına gelen H.Y. (32) tıraş olmak istedi. Başka bir müşteriyi tıraş eden berber C.A, H.Y'nin "alkollü" olduğunu belirterek sonra gelmesini istedi.

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