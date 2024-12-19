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        Samsun'da berberi darbeden şüpheli tutuklandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir berberi darbederek yaralayan şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 23:23 Güncelleme: 19.12.2024 - 23:23
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        Samsun'da berberi darbeden şüpheli tutuklandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bir berberi darbederek yaralayan şüpheli, tutuklandı.

        İddiaya göre, Çetinkaya Mahallesi'nde C.A'ya (65) ait berber dükkanına gelen H.Y. (32) tıraş olmak istedi. Başka bir müşteriyi tıraş eden berber C.A, H.Y'nin "alkollü" olduğunu belirterek sonra gelmesini istedi.

        İş yerinden ayrılan H.Y, bir süre sonra tekrar gelip demir sopayla başına vurarak C.A'yı darbetti.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Başından yaralanan ve ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.A, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

        Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından kaçan H.Y'yi bir ikamette yakaladı.

        Jandarmada işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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