Yakakent'te Yerli Malı Haftası etkinliği yapıldı

Altuntaş, "Projede gıda, teknoloji, giyim gibi birçok alanda Türk malı ürünleri hakkında soruların yer aldığı çevrim içi bir yarışma düzenlendi. Katılımcılar bilgilerini test etme imkanı buldu. Yerli üretimin önemini vurgulamak, Türk malı ürünlere yönelik bilinci artırmak ve öğrencilere bu değerleri kazandırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Yakakent ilçesinde Yerli Malı Haftası dolayısıyla, "Biz Yaptık Projesi" gerçekleştirildi.

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