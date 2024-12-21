Samsun'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki satışını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.
Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 80 litre etil alkol ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.
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