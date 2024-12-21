Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 11:18 Güncelleme: 21.12.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki satışını önlemek amacıyla çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda 80 litre etil alkol ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu hayatını kaybetti
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu hayatını kaybetti
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        Aşkları ülkeyi aştı
        Aşkları ülkeyi aştı
        13 il için sarı, 4 il için turuncu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak
        13 il için sarı, 4 il için turuncu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun Müzesi'nde sergilenen Kybele heykelcikleri kent tarihine ışık tutuyo...
        Samsun Müzesi'nde sergilenen Kybele heykelcikleri kent tarihine ışık tutuyo...
        Darıca Belediye Başkanı Bıyık'tan Havza Belediyesine ziyaret
        Darıca Belediye Başkanı Bıyık'tan Havza Belediyesine ziyaret
        Samsun Oda ve Borsalar Yönetim Kurulu Başkanları Müşterek Toplantısı Havza'...
        Samsun Oda ve Borsalar Yönetim Kurulu Başkanları Müşterek Toplantısı Havza'...
        Samsun'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı, polisten kaçarken intiha...
        Samsun'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı, polisten kaçarken intiha...
        Arkadaşını evinde öldürdü, kaçarken seyir halindeki otomobilde intihar etti
        Arkadaşını evinde öldürdü, kaçarken seyir halindeki otomobilde intihar etti