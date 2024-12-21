Yakakent'te bir araçta radar tespit cihazı ile mermi ve amaç dışı bıçak bulundu Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta yapılan aramada, radar tespit cihazı ile mermi ve amaç dışı bıçak ele geçirildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 21.12.2024 - 12:22 Güncelleme: 21.12.2024 - 12:23 facebook

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