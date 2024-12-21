Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Yakakent'te bir araçta radar tespit cihazı ile mermi ve amaç dışı bıçak bulundu

        Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta yapılan aramada, radar tespit cihazı ile mermi ve amaç dışı bıçak ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 12:22 Güncelleme: 21.12.2024 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yakakent'te bir araçta radar tespit cihazı ile mermi ve amaç dışı bıçak bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Yakakent ilçesinde bir araçta yapılan aramada, radar tespit cihazı ile mermi ve amaç dışı bıçak ele geçirildi.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, narko alan uygulaması kapsamında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada 13 tabanca fişeği ile şarjör, radar tespit cihazı ve 2 amaç dışı bıçak bulundu.

        Araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu hayatını kaybetti
        Palandöken'de çığ düştü! 1 sporcu hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Alanyaspor 11'i
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Esma Esad Londra'ya nasıl kaçacak?
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        "Şöhreti hazmedemedi"
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Volkswagen ile işçi sendikaları anlaştı
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        Aşkları ülkeyi aştı
        Aşkları ülkeyi aştı
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi

        Benzer Haberler

        Samsun'da hastaneden telefon çalan zanlı yakalandı
        Samsun'da hastaneden telefon çalan zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun Müzesi'nde sergilenen Kybele heykelcikleri kent tarihine ışık tutuyo...
        Samsun Müzesi'nde sergilenen Kybele heykelcikleri kent tarihine ışık tutuyo...
        Samsun'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Darıca Belediye Başkanı Bıyık'tan Havza Belediyesine ziyaret
        Darıca Belediye Başkanı Bıyık'tan Havza Belediyesine ziyaret
        Samsun Oda ve Borsalar Yönetim Kurulu Başkanları Müşterek Toplantısı Havza'...
        Samsun Oda ve Borsalar Yönetim Kurulu Başkanları Müşterek Toplantısı Havza'...