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        Samsun'da dükkanda çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi

        Samsun'un Bafra ilçesinde dükkanda çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 17:59 Güncelleme: 21.12.2024 - 18:01
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        Samsun'da dükkanda çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde dükkanda çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, İshaklı Mahallesi'nde bulunan apartmanın altındaki dükkanda, semaverden sıçrayan kıvılcımların eşyaları tutuşturması nedeniyle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, dükkanda bulunan araç kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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