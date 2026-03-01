Canlı
        Samsun Haberleri

        Samsun'da kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza kesildi

        Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza kesildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Giriş: 01.03.2026 - 12:50
        Samsun'da kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza kesildi

        Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 7 kişiye 81 bin 228 lira ceza kesildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumar oynanmasının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Yapılan kontrollerde Havza ilçesinde kumar oynadığı belirlenen 7 kişiye toplam 81 bin 228 lira idari para cezası uygulandı.


        İş yeri sorumlusu L.L. (59) ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçundan" gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

