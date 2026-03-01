Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Yakakent'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 12:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yakakent'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede operasyon düzenlendi.

        Operasyonda şüpheliler A.B. ve F.T'nin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1,2 gram esrar, 5 adet sentetik ecza, 2,40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca, 40 adet tabanca fişeği, 1 adet muşta ile 1 adet ruhsatsız otomatik yivsiz av tüfeği bulundu.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        Pakistan ve Irak'ta ABD protestosu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        Yüz gerdirme faciası! "İhmaller var"
        İzmir'de bir kadın eski tarafından otomobille ezildi
        İzmir'de bir kadın eski tarafından otomobille ezildi
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!
        17 yıl sonra yeni suçlama
        17 yıl sonra yeni suçlama
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        "Biraz cimriyim"
        "Biraz cimriyim"
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!
        Yazarlar yorumladı: Ligin kaderini Beşiktaş belirleyecek!

        Benzer Haberler

        Türk bilim insanları, Antarktika'daki mikroorganizmaları tarıma kazandırmay...
        Türk bilim insanları, Antarktika'daki mikroorganizmaları tarıma kazandırmay...
        OMÜ'den Romanya'daki üniversite ile ikili iş birliği ve erasmus anlaşması
        OMÜ'den Romanya'daki üniversite ile ikili iş birliği ve erasmus anlaşması
        Vefatının 5. yılında Cemal Yeşilyurt anıldı
        Vefatının 5. yılında Cemal Yeşilyurt anıldı
        Terme'de ovada su taşkını, yüksekte kar esareti
        Terme'de ovada su taşkını, yüksekte kar esareti
        Samsunspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
        Samsunspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
        EMŞAV'dan 266. anma programı
        EMŞAV'dan 266. anma programı