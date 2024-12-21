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        Samsun'da 26 bin 160 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 bin 160 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 21:52 Güncelleme: 21.12.2024 - 22:30
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        Samsun'da 26 bin 160 sentetik ecza hapı ele geçirildi
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        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 bin 160 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, A.M.E. (26) ve K.K'nin (31) ikametine düzenledikleri operasyonda, 26 bin 160 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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