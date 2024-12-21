Samsun'da 26 bin 160 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 bin 160 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 bin 160 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, A.M.E. (26) ve K.K'nin (31) ikametine düzenledikleri operasyonda, 26 bin 160 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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