Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ulusal ve uluslararası turnuvalarda 10 madalya kazanan Kardelen, yeni başarılar peşinde

        TUĞÇE TURGU - Samsun'da yaşayan ve bugüne kadar ulusal ve uluslararası turnuvalarda 10 madalya kazanan 20 yaşındaki milli tekvandocu Kardelen Demir, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 11:01 Güncelleme: 22.12.2024 - 11:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ulusal ve uluslararası turnuvalarda 10 madalya kazanan Kardelen, yeni başarılar peşinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUĞÇE TURGU - Samsun'da yaşayan ve bugüne kadar ulusal ve uluslararası turnuvalarda 10 madalya kazanan 20 yaşındaki milli tekvandocu Kardelen Demir, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarına devam ediyor.

        Tekvandoya 9 yaşında ağabeyinin yönlendirmesiyle başlayan Kardelen Demir, Türkiye'de bugüne kadar katıldığı turnuvalarda 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti.

        Multi Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda altın, Avrupa Üniversiteler Oyunları'nda gümüş, Montenegro ve Makedonya Open tekvando turnuvalarında ise bronz madalya kazanan Kardelen, gelecek yıl önce Türkiye şampiyonaları, ardından da ekim ayında yapılacak Dünya Tekvando Şampiyonası'na katılarak yeni madalyalar kazanma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

        Kardelen, antrenmanlarını ağabeyi ve antrenörü Doğan Demir nezaretinde İlkadım Mete Adanır Spor Salonu'nda gerçekleştiriyor.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Kardelen Demir, AA muhabirine, 11 yıldır tekvando sporuyla ilgilendiğini söyledi.

        Tekvandoya ağabeyinin yönlendirmesiyle başladığını belirten Demir, "Küçükken abim eve sürekli madalya ile geliyordu, çok disiplinli biriydi. Onu örnek alıyordum. Abim bir gün beni antrenman salonuna götürdü, o günden sonra tekvandoyu hiç bırakmadım. Şimdi hem abim hem de antrenörüm. Abimle birlikte çalışıyoruz. Haftada 30 saati aşkın antrenman yapıyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için yoğun tempoda çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bugüne kadar katıldığı ulusal ve uluslararası turnuvalarda 10 madalya kazandığına işaret eden Kardelen, "İl ve bölge şampiyonaları ile 30'a yakın madalyam var. Avrupa şampiyonluğum, üniversiteler arası Avrupa ikinciliğim bulunuyor. Bunun yanı sıra uluslararası açık turnuvalarda da derecelerim var. 2025 sezonunda öncelikle Türkiye şampiyonalarına katılacağım. Ekim ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'nı hedefliyorum." dedi.

        - "En büyük hedefimiz olimpiyatlar"

        Doğan Demir ise kardeşinin azmi ve başarılarıyla gurur duyduğunu dile getirerek, "Kardeşimle başarılı bir dönem geçiriyoruz. En büyük hedefimiz olimpiyatlar. Kardelen bu yıl Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonu ve üniversiteler arasında Avrupa ikincisi oldu. Ayrıca Ankara'da düzenlenen Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda 73 kiloda şampiyonluğa ulaştı. Hedeflerimiz büyük. Samsun'u en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak
        Galatasaray, Kayserispor'a konuk olacak
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Ülkelerin ilginç yılbaşı gelenekleri!
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Çekmeköy'de polis otosuna çarpan sürücünün yakınları polise saldırdı
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        Yemen'e hava saldırısı
        Yemen'e hava saldırısı
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Estetik ameliyatı sonrası ölen sosyal medya ünlüsü Neşe'nin eşi konuştu
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Eleştirmenlere göre 2024’ün en iyi korku/gerilim filmleri
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Husiler İsrail'i balistik füzeyle vurdu
        Kira yardımı artıyor
        Kira yardımı artıyor
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        "Başkan adayları Sergen Yalçın ile görüşmemiş!"
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        "Oyuncuları motive etmek çok zor!"
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber

        Benzer Haberler

        Havza'da inşaatçı ve müteahhitler ile bir araya geldi
        Havza'da inşaatçı ve müteahhitler ile bir araya geldi
        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Samsun'da 26 bin 160 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun'da 26 bin 160 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Samsun'da kaza yapan araçlardan biri yine tramvay yoluna girdi; 1 yaralı
        Samsun'da kaza yapan araçlardan biri yine tramvay yoluna girdi; 1 yaralı