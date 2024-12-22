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        Samsun'da 5 bin 320 sentetik ecza ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 320 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 11:55 Güncelleme: 22.12.2024 - 12:10
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        Samsun'da 5 bin 320 sentetik ecza ele geçirildi
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 bin 320 sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.A'nın (20) uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Merkez İlkadım ilçesinde şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, 5 bin 320 sentetik ecza ele geçirdi.

        Gözaltına alınan S.A, işlemleri için emniyete götürüldü. ​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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