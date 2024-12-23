Samsun'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi 20’nci sokakta 5 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Samsun'un Atakum ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.